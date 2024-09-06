«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» поспорят за полузащитника

«Манчестер Сити» и «Ливерпуль» следующим летом могут сразиться на трансферном рынке за полузащитника. Речь идёт об Адаме Уортоне из «Кристал Пэлас». Как сообщает Daily Mail, 20-летний футболист находится на радарах «горожан» и «красных».

Отмечается, что «Манчестер Сити» изучает кандидатуру Уортона с учётом потенциального ухода Родри. В последнее время слухи связывают испанца с трансфером в мадридский «Реал».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Адама Уортона в 30 миллионов евро. Полузащитник перебрался в «Кристал Пэлас» в феврале текущего года из «Блэкберна».