Чемпионат Англии деградирует: в лиге пропадает интрига, а топы превратились в середняков

Четыре чемпионства подряд в Английской премьер-лиге завоевал «Манчестер Сити». Отсюда хочется разобраться, а точно АПЛ всё ещё лучшая лига в мире? В свои лучшие времена этот чемпионат славился тем, что за трофей борются 4-5 команд, сейчас этого нет и мы будет разбираться.

За что зрители полюбили АПЛ

За что большинство любит АПЛ? За конкуренцию. Все помнят, как за место под солнцем бились клубы «большой четвёрки». Далее к ним присоединились «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм». Когда в чемпионате было целых шесть клубов, то это было фантастикой. Не забываем про крепких середняков, которые в этой борьбе могли внести коррективы. Ну а что сейчас? «МЮ» и «Челси» даже близко не борются за чемпионство. Зачастую кажется, что они ближе к середнякам, чем к топам. То же самое можно сказать и про «шпор». Получается, что у нас всего три клуба, которые разыгрывают пальму первенства. Как в этом вопросе обстоят дела в Испании? Примерно так же. За первое место сражаются «Реал», «Барселона» и «Атлетико». В Италии «Интер», «Ювентус», «Милан», «Наполи». Во втором эшелоне идут «Лацио», «Аталанта» и «Рома». В прошлом сезоне удивила «Болонья».

«Манчестер Сити» мешает интриги

Второй неприятный момент для лиги – это клуб-гегемон. «Горожане» из Манчестера уже четыре раза подряд владеют титулом. Кто бы мог подумать, что такое в Англии будет возможно? Причём предпосылок, что в этом сезоне чемпион сменится, нет. «Арсенал» кажется сильной командой, но не той силой, которая будет идти как часы. Возможно, что в чемпионской гонке интригу подарит «Ливерпуль», но, думается, смена тренера не пройдёт просто так, и они не вытянут в противостоянии с командой Гвардиолы. Когда происходит такой процесс – интерес к лиге снижается.

Ещё один фактор – отсутствие топового местного тренера. Этот фактор важный, так как тренеры составляют костяк лиги. В Англии за последние 60 лет вообще не было коучей мирового уровня. Сейчас в чемпионате их всего два, и они оба испанцы: Гвардиола и Артета. Скажем так, не густо. Это также аргумент того, что АПЛ проседает.

Кроме «горожан» в Лиге чемпионов бороться некому

Казалось бы, результаты в ЛЧ могут служить защитой против нашей критики: за последние четыре года клубы АПЛ два раза брали Лигу чемпионов. К триумфу «Сити» вопросов нет. Да и к успеху «Челси» в 2021 году тоже – только вот та команда имеет мало общего с нынешней. И получается, что, кроме команды Гвардиолы, бороться на европейской арене некому. Все помнят, как «МЮ» в не самой сложной группе терпел крах. Как «Ливерпуль» в ЛЕ улетел дома 0:3 от «Аталанты». Можно говорить, что «мерсисайдцам» был не интересен этот турнир, но уж никак не в четвертьфинале. Да и «Арсенал» как будто ментально уступил «Баварии». Изменится ли ситуация в нынешнем сезоне? Не факт.

Однако всё-таки есть аргумент в пользу АПЛ – это высокий уровень средних команд. Далеко не каждый топ может с позиции силы играть против «Ньюкасла», «Астон Виллы» или «Вест Хэма». Да и о чём говорить, если недавно «Брайтон» обыграл «МЮ» и разошёлся мирно с «Арсеналом». В других лигах середняки намного реже цепляют команды, которые борются за чемпионство. Думаем, что пока только этот фактор оставляет лигу на плаву.

Антон Карасевич