Ковачич не поедет в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Манчестер Сити» Матео Ковачич останется в клубе. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в беседе с City Xtra.

Ранее появилась информация, что 30-летний хавбек может продолжить карьеру в саудовском «Аль-Насре».

По словам источника, никаких переговоров о трансфере Ковачича в Саудовскую Аравию нет. Возможно, что-то будет в январе, но сейчас ничего не происходит и вообще непонятно, откуда это взялось, отметил Романо.

Напомним, Ковачич выступает за «Манчестер Сити» с лета 2023 года. Действующий трудовой договор полузащитника с «горожанами» рассчитан до конца сезона-2026/27. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 млн евро.