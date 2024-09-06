Звезда «Манчестер Сити» недоволен графиком команды

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о плотном графике матчей в течение сезона.
«Это сумасшедшее расписание. Не исключено, что мы будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев. Это настоящий абсурд. Я уделяю очень мало времени своей семье и близким. Количество матчей просто абсурдно», - передает слова португальского футболиста инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.
В текущем сезоне Английской премьер-лиги 30-летний португалец провел три поединка и отметился двумя результативными передачами. Его контракт с «горожанами» рассчитан до лета 2026 года.
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