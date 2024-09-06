Звезда «Манчестер Сити» недоволен графиком команды

«Это сумасшедшее расписание. Не исключено, что мы будем играть каждые три дня в течение нескольких месяцев. Это настоящий абсурд. Я уделяю очень мало времени своей семье и близким. Количество матчей просто абсурдно», - передает слова португальского футболиста инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.