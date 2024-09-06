«Ливерпуль» ожидает ухода трёх звёзд, Салах – в списке

Следующим летом в «Ливерпуле» может произойти перестройка, ведь из команды могут уйти несколько статусных футболистов. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Caught Offside, в мерсисайдском клубе ожидают ухода трёх звёзд – нападающего Мохамеда Салаха, защитника Виргила ван Дейка и вратаря Алиссона. «Красные» считают, что эта тройка игроков переедет в Саудовскую Аравию.

Салах и ван Дейк летом 2025 года могут покинуть «Ливерпуль» в статусе свободных агентов. А вот на Алиссоне мерсисайдский клуб может хорошо заработать – его действующий контракт рассчитан до середины 2027 года.