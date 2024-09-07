13 титулов, очки и кепка: в какой команде мы можем увидеть Клоппа в будущем

Футбол – это прежде всего командная игра, но командный вид спорта всегда состоит из личностей. Этих личностей мы любим выделять, сравнивать, обособлять от других. И речь идёт не только об игроках, но и о других лицах из мира футбола. В частности, о тренерах. Сегодня хотелось бы поговорить о личности, которая может создать потрясающую командную игру, но при этом и самому выделиться достаточно ярко. Очки, кепка, эмоции – этих трёх слов достаточно, чтобы догадаться, о ком пойдёт речь. Вашему вниманию – Юрген Клопп.

Достижения

Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что Юрген Клопп – это один из самых известных и успешных тренеров современности. Если же вдруг у кого-то есть сомнения, то сейчас попробуем их развеять. Свою тренерскую деятельность Юрген Клопп начал в «Майнце». Собственно говоря, за этот клуб специалист играл в течение 11 лет в бытность свою футболистом. На пост главного тренера «Майнца» Клопп был назначен прямо в середине сезона. Уже с самого начала работы специалист положительно отличился. В первых семи матчах подопечные Юргена смогли одержать шесть побед. Тогда команда немецкого специалиста заняла 14-е место во второй Бундеслиге, тем самым обеспечив себе защиту от вылета в дивизион пониже. А вот уже в следующем сезоне Юрген Клопп привёл команду к четвёртому месту. Это был первый полноценный сезон в карьере немецкого тренера, который впечатлил боссов клуба, поэтому контракт с Клоппом был продлён. На следующий сезон команда снова заняла четвёртое место. Совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы выйти в элиту немецкого футбола. Но вот с третьей попытки Клоппу это удалось. «Майнц» занял третье место во второй Бундеслиге и впервые в своей истории вышел в элитный дивизион. Там, кстати говоря, клуб тоже не потерялся. Несмотря на то, что многие считали клуб одним из главных (если не главным) аутсайдеров чемпионата, «Майнц» смог занять достойное для себя 11-е место.

Спустя два года «Майнц» всё-таки снова вылетел во вторую Бундеслигу. Как это обычно и бывает, после череды взлётов идёт небольшое падение. Клопп не смог вывести команду в элиту снова и решил подать в отставку.

Следующим этапом в карьере Юргена Клоппа стала дортмундская «Боруссия». Скажем сразу, что этот этап в карьере немецкого специалиста получился сверхудачным. Говорят, что Клоппом активно интересовалась и «Бавария», но сердце наставника сделало выбор в пользу «шмелей». Перед приходом Клоппа «Боруссия» заняла неутешительное для себя 13-е место в чемпионате, но с приходом Юргена коллектив заиграл новыми красками. Сначала команда заняла шестое место в чемпионате, затем – пятое, обеспечив себе выход в Лигу Европы. А вот в 2011 году под руководством Юргена Клоппа «Боруссия» выиграла долгожданное чемпионство. Кстати говоря, тогда шмели стали самой молодой командой в истории, которой удалось стать чемпионом. И если многим показалось, что успех Клоппа в 2011 году стал делом случая, то в следующем сезоне наставник закрыл рты хейтерам, которых у него, к слову, практически нет. В 2012 году «Боруссия» снова стала чемпионом – второй раз подряд. В этом же сезоне «шмели» выиграли и Кубок Германии. Именно Клоппу удалось такое феноменальное достижение. В 2013 году наставник привёл команду к финалу Лиги чемпионов. В том драматичном матче «Боруссия» уступила «Баварии» в дополнительное время. Не знаю, согласитесь ли вы со мной, но кажется, что тот финал стал одним из самых запоминающихся за последнее время. Выиграть главный европейский турнир с «Боруссией» у Клоппа не получилось, но вот со следующим клубом немецкий наставник добился этой цели.

В 2015 году Юрген Клопп принял решение возглавить «Ливерпуль». Начало карьеры в английском клубе для наставника сложилось спорным. С одной стороны – провальный результат в чемпионате Англии, лишь 8-е место. С другой стороны, в первом же сезоне Юрген Клопп вышел с командой в финал Лиги Европы, где уступил «Севилье». А вот начиная со следующего сезона карьера у немецкого наставника в Англии пошла по восходящей. В сезоне-2016/2017 «Ливерпуль» наконец-то квалифицировался в Лигу чемпионов. Тогда команда Клоппа заняла четвёртое место в чемпионате. Точно так же «красные» сыграли и в следующем сезоне. Но это только в АПЛ. Банда Клоппа стала по-настоящему мировым грандом, несмотря на занятое четвёртое место в английском чемпионате. Уже тогда «Ливерпуль» смог выйти в финал Лиги чемпионов. Однако там англичане уступили «Реалу», а в сезоне-2018/2019 «Ливерпуль» занял второе место в чемпионате Англии. Тогда команда Клоппа нанесла единственное поражение в сезоне «Манчестер Сити». А вот в Лиге чемпионов «Ливерпуль» провёл просто потрясающий сезон. Сразу напомним, что Клопп смог выиграть главный европейский турнир в том сезоне. Самым запоминающимся стал, конечно, матч против «Барселоны» в полуфинале. На Камп-ноу английский клуб потерпел поражение со счётом 0:3. Казалось бы, уже ничего не может помочь команде, но «Энфилд» – это особенное место. «Ливерпуль» разгромил «Барселону» 4:0 на домашней арене. Именно тогда Ориги стал известен на весь мир, а комментаторы кричали известную фразу: «Они проспали угловой!» Тот полуфинал по праву считается одним из лучших матчей в истории футбола. В сезоне-2019/2020 Клопп смог выиграть первое за 30 лет золото АПЛ. Тогда команда набрала рекордные для себя 99 очков, показывая просто выдающуюся игру. К слову, в том же сезоне «Ливерпуль» выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В 2023 году немецкий наставник заявил, что устал от футбола и хочет отдохнуть. В связи с этим Клопп покинул пост главного тренера «Ливерпуля». Болельщики провожали экстраординарного тренера со слезами на глазах. Ещё бы, ведь именно при нём «Ливерпуль» стал настоящей грозой для любого европейского гранда.

Стиль игры Клоппа

Как и у всех топовых тренеров, у Клоппа есть собственный стиль, который определённо отличает его от остальных наставников. Попробуем выделить аспекты игры, которые Юрген старается прививать футболистам.

Первая отличительная черта команд Клоппа – это своеобразный прессинг, а точнее, как принято его называть, контрпрессинг. Его смысл заключается в том, чтобы мгновенно атаковать соперника после потери мяча. Вернуть мяч в собственное владение в течение нескольких секунд после потери – это главная цель действий. Атакующий и агрессивный стиль прессинга зачастую приводит к ошибкам соперников на своей половине поля, чем команды Клоппа прекрасно пользуются. Застать соперника врасплох, перекрыть ему кислород и задавить – вот стиль прессинга Клоппа.

Второй аспект, вытекающий из первого, это интенсивная игра. Клопп предпочитает быстрое перемещение мяча. Говоря на простом языке, такой стиль игры зачастую называют игрой без центра поля. То есть игроки практически не останавливаются и ни в коем случае искусственно не замедляют темп. Всё выполняется на предельных скоростях, а значит требует высокой энергозатратности. Поэтому один из важнейших критериев футболистов Клоппа – это выносливость. Пахать на протяжении всего матча – только так можно выдержать тот темп, который пытается прививать командам немецкий наставник.

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Также Клопп предпочитает играть в тотальную атаку и оборону. Тут снова можно вспомнить про выносливость, ведь многие игроки должны отрабатывать как в обороне, так и в атаке. Это было весьма отчётливо заметно по его работе в «Ливерпуле». Центральные полузащитники постоянно врывались в штрафную, чтобы замыкать прострелы и навесы. Фланговые защитники у Клоппа – одна из главных атакующих сил. Очень много играется именно через латералей, которые забегают вперёд для навесов, смещаются ближе к штрафной в центр, чтобы нанести дальний удар. Ну и, конечно же, нельзя забывать про молниеносные контратаки при таком стиле игры. Только мяч оказался перехваченным, как сразу игроки мчатся на половину поля соперника с целью максимально быстро поразить его ворота.

Где увидим Клоппа?

Юрген Клопп принял решение приостановить тренерскую карьеру. Конечно, футбольные фанаты хотят снова увидеть эмоционального наставника на бровке. Но в каком клубе это возвращение кажется максимально реальным? Давайте попробуем разобраться.

И начнём с его последнего места работы, но не конкретно «Ливерпуля», а чемпионата Англии. Если выделять критерии, которые подходят для Клоппа, то прежде всего это клуб с амбициями, это клуб, в составе которого есть выносливые и быстрые игроки, а это значит – молодой состав. И также не менее значимым фактором будет являться то, что команда должна быть готова к преображению. Дело в том, что Клопп – это тот тренер, который не будет подстраиваться под привычные заготовки команды, он будет стараться прививать свою философию. Так вот в Англии пока что неплохими вариантами выглядят «Тоттенхэм» и «Астон Вилла». Первые обладают неплохим составом и новым амбициозным руководством. Если команда снова проявит себя не лучшим образом, то боссы клуба вполне могут задаться целью пригласить Клоппа. Всё-таки «шпорам» пора вступать в борьбу за трофеи. А «Астон Вилла» – это команда, которая очень стремительно набирает обороты. Однако там пока что прекрасно идут дела у Эмери. Здесь мы говорим о том, что стиль клуба подошёл бы Клоппу. Но такое сотрудничество возможно только в случае какого-то провала Эмери, которым пока что не пахнет.

Если говорить про родную Германию, то, помимо «Боруссии», Клопп может рассмотреть вариант с «Лейпцигом». Такой исход, на мой взгляд, кажется вообще наиболее вероятным. Посудите сами, «Лейпциг» любит играть в атаку, играет в прессинг. Во многом его стиль очень схож со стилем Клоппа. Если Юрген захочет доработать эту систему, то «Лейпциг» вполне может стать грандом под его руководством.

Последний сезон явно ниже своих возможностей отыграла испанская «Севилья». Сейчас этот вариант может стать подходящим для Клоппа. «Севилья» – команда, которая умеет перестраиваться в зависимости от тренера, а для Клоппа возможный переход в такую команду – это абсолютно новый этап в карьере и новый чемпионат.

Так или иначе, где бы Юрген Клопп ни оказался, нам бы хотелось видеть его в футболе подольше. Уж слишком непривычно будет в футбольном мире без орущего очкарика в кепке на тренерском мостике. Да и Гвардиола заскучает без своего постоянного соперника.

Ливерпуль Боруссия Чемпионат 1 (2019/20) 2 (2010/11, 2011/12) Кубок Англии, Германии 1 (2021/22) 1 (2011/12) Суперкубок Англии, Германии 1 (2022) 2 (2013, 2014) Кубок футбольной лиги 2 (2021/22, 2023/24) – Лига чемпионов 1 (2018/19) – Суперкубок УЕФА 1 (2019) – Клубный чемпионат мира 1 (2019) – Выходил в финал Лиги чемпионов (2017/18, 2021/22) (2012/13) Выходил в финал Лиги Европы (2015/16) –

Итого: «Ливерпуль» - 8 трофеев, «Боруссия» - 5 трофеев

Фото: Globallookpress.com

Алексей Николаев