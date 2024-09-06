«Реал» и «Манчестер Сити» готовят громкие трансферы

«Манчестер Сити» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Родриго. При этом «королевский» клуб, в свою очередь, хочет видеть в своих рядах опорного полузащитника «горожан» Родри Эрнандеса.

Как сообщает Todofichajes, обе сделки могут быть оформлены в следующем году, если стороны смогут договориться. Трансферная стоимость Родри оценивается в 130 миллионов евро, а ценник Родриго составляет 110 миллионов.

Испанский хавбек связан контрактными обязательствами с чемпионом Англии до середины 2027 года. Контракт бразильского форварда со «сливочными» истекает летом 2028-го.