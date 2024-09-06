Родри рассказал, кто должен получить «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри Эрнандес рассказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2024 году.

«После триумфа на чемпионате Европы «Золотой мяч» должен получить испанский игрок. Наш футбол заслуживает этого. Сейчас у нас лучшие игроки, мы демонстрируем отличный футбол. Испания заслужила эту награду», - передает слова полузащитника Mundo Deportivo.

Напомним, что сборная Испании в финале чемпионата Европы победила Англию со счетом 2:1. Родри был признан лучшим футболистом престижного турнира. Он является одним из главных претендентов на «Золотой мяч».