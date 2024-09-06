Тен Хага могут уволить из «Манчестер Юнайтед»

В «Манчестер Юнайтед» задумываются о будущем главного тренера команды Эрика тен Хага. Как информирует Guardian, руководство манкунианцев может отправить нидерландского специалиста в отставку.

Боссы «красных дьяволов» недовольны игрой команды на старте нового сезона. Если положение дел не изменится, то клуб может расстаться с тен Хагом.

«Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. Манкунианский гранд одержал одну победу и потерпел два поражения. После трех туров подопечные тен Хага с тремя баллами занимают лишь 14-е место в турнирной таблице.