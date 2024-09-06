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Тен Хага могут уволить из «Манчестер Юнайтед»

06 Сентября 2024 • 07:32 Комментировать (1)

В «Манчестер Юнайтед» задумываются о будущем главного тренера команды Эрика тен Хага. Как информирует Guardian, руководство манкунианцев может отправить нидерландского специалиста в отставку.

Боссы «красных дьяволов» недовольны игрой команды на старте нового сезона. Если положение дел не изменится, то клуб может расстаться с тен Хагом.

«Манчестер Юнайтед» неудачно стартовал в новом розыгрыше Английской премьер-лиги. Манкунианский гранд одержал одну победу и потерпел два поражения. После трех туров подопечные тен Хага с тремя баллами занимают лишь 14-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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Комментарии (1) Все комментарии
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Манкунианец76
06 Сентября 2024 в 07:59
что за клоунада? Сначала собрать всю сборную Голландии у себя и тут же уволить 10 Хага? Вы думаете Ван Нистелрой вывезет в одну дуду этих оболтусов, где пол команды новички?
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