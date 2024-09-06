Галлахер: «При Почеттино я показывал свою лучшую игру»

Бывший полузащитник «Челси» Конор Галлахер, ныне выступающий за мадридский «Атлетико», выразил благодарность Маурисио Почеттино.

Аргентинский тренер покинул должность во главе лондонского коллектива по окончании прошлого сезона. Спустя несколько месяцев клуб расстался и с Галлахером, который был продан в «Атлетико» за 42 млн евро.

«Болельщики «Челси» ценили то, что я делал на поле. Я очень благодарен им за это. Также я благодарен Почеттино, который предоставил мне возможность проявить себя. При нём я показывал свой лучший футбол», – приводит Standard Sport слова 24-летнего хавбека.