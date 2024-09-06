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Де Лигт: «Манчестер Юнайтед» должен претендовать на чемпионство в Премьер-лиге»

06 Сентября 2024 • 04:56 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
14.09 14:30

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт высказался на тему целей клуба.

25-летний игрок был приобретён «красными дьяволами» у «Баварии» в августе. Стоимость трансфера нидерландца составила 45 млн евро.

«Да, «Манчестер Юнайтед» выиграл два трофея за два года, и это было здорово. Однако, думаю, все согласятся с тем, что такой клуб должен бороться за победу в Премьер-лиге, быть в числе претендентов на чемпионство. Это приятный вызов», – цитирует UtdDistrict де Лигта.

После трёх туров текущего розыгрыша АПЛ команда Эрика тен Хага занимает 14-е место в турнирной таблице с тремя набранными очками.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт

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