Де Лигт: «Манчестер Юнайтед» должен претендовать на чемпионство в Премьер-лиге»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт высказался на тему целей клуба.

25-летний игрок был приобретён «красными дьяволами» у «Баварии» в августе. Стоимость трансфера нидерландца составила 45 млн евро.

«Да, «Манчестер Юнайтед» выиграл два трофея за два года, и это было здорово. Однако, думаю, все согласятся с тем, что такой клуб должен бороться за победу в Премьер-лиге, быть в числе претендентов на чемпионство. Это приятный вызов», – цитирует UtdDistrict де Лигта.

После трёх туров текущего розыгрыша АПЛ команда Эрика тен Хага занимает 14-е место в турнирной таблице с тремя набранными очками.