Сорлот: «Альварес – не Холанн, я не вижу в нём конкурента»

Нападающий мадридского «Атлетико» Александр Сорлот не считает Хулиана Альвареса своим прямым конкурентом за место в основном составе.

Аргентинец был куплен «матрасниками» в прошлом месяце у «Манчестер Сити». Незадолго до этого мадридцы приобрели Сорлота у «Вильярреала». По словам норвежца, рулевой Диего Симеоне видит его и Альвареса в совершенно разных ролях.

«Думаю, у нас с Хулианом будет отличная химия. Он отличный футболист, клуб провернул потрясающий трансфер. Всё было бы иначе, если бы в «Атлетико» пришёл форвард ростом 195 сантиметров и весом 95 килограммов. Если бы мы подписали Холанна, я бы не был так счастлив, потому что мы с Эрлингом слишком похожи. Альварес – игрок совсем другого типажа, я не вижу в нём конкурента», – заявил в интервью TV 2 Sport Сорлот.