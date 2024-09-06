Агент Кьезы предлагал услуги игрока «Баварии» – клуб ответил отказом

Новичок «Ливерпуля» Федерико Кьеза мог оказаться в «Баварии».

Вингер был выставлен «Ювентусом» на продажу, поскольку на него не рассчитывал главный тренер команды Тьяго Мотта. 26-летний игрок долго не мог найти новый клуб, но перед закрытием трансферного окна всё же покинул Турин и перебрался в «Ливерпуль».

До переезда в Англию Кьеза был связыван с переходом в различные клубы, включая «Баварию». По информации журналистов Тоби Альтсхеффля и Кристиана Фалька, агент итальянца предлагал услуги своего клиента мюнхенскому гранду, но услышал отказ. Руководство «Баварии» не проявило интереса, поскольку считало атаку команды укомплектованной.