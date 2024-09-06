Кукурелья: «У «Челси» отличный тренер и отличные игроки»

Левый защитник лондонского «Челси» Марк Кукурелья высказался о перспективах команды.

В межсезонье должность тренера «синих» занял Энцо Мареска, сменивший Маурисио Почеттино, отработавшего в клубе всего год.

«Я счастлив в «Челси», и я думаю, что у нас очень хороший тренер с понятными идеями. Позади множество тренерских перестановок. Посмотрим, сможем ли мы добиться последовательности без постоянных перемен.

Нам нужна стабильность. В команде есть игроки высокого уровня – надеюсь, будет проявлено необходимое терпение, чтобы всё начало работать», – передаёт EFE Noticias слова Марка Кукурельи.