Кукурелья поделился ожиданиями от Фелиша в «Челси»

Левый защитник «Челси» Марк Кукурелья рассказал, чего ждёт от новичка команды Жоау Фелиша.

«Синие» приобрели 24-летнего португальца у мадридского «Атлетико» в прошлом месяце. Трансфер форварда обошёлся лондонскому клубу более чем в 50 млн евро.

«Фелиш может быть очень полезен для «Челси». В Премьер-лиге гораздо больше открытого пространства [чем в Ла Лиге], можно свободнее перемещаться, и это, надеюсь, поможет нам», – приводит EFE Noticias слова Кукурельи.

Жоау Фелиш успел провести два матча за команду Энцо Марески, отметившись одним забитым мячом. В обоих случаях нападающий выходил на поле на замену.