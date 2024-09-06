Галлахер: «Могу сказать о «Челси» только хорошее»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Конор Галлахер не держит зла на свой родной клуб.

«Челси» расстался со своим воспитанником в конце августа, продав того «матрасникам» за 42 млн евро. В системе «синих» Галлахер находился с восьмилетнего возраста.

«Честно говоря, я могу сказать о «Челси» только хорошее. Клуб моего детства, удивительный клуб, здесь я вырос и прошёл всю академию. У меня осталось много приятных воспоминаний.

В футболе случается всякое. Все знают, что во время переговоров между клубами произошло много различных событий.

«Челси» принимает свои решения. В команду пришли игроки топ-уровня, подписавшие долгосрочные контракты. В случае со мной всё вышло иначе, но итог можно считать позитивным для всех, ведь все стороны остались довольны», – цитирует Standard Sport Галлахера.