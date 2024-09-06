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Де Брёйне: «Трудно выкладываться на 100% при таком календаре»

06 Сентября 2024 • 00:36 Комментировать
Бельгия
...
Израиль
1 1.30 X 5.70 2 11.00
Через 20 ч. 6 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брёйне высказался о вреде напряжённого календаря для футболистов.

6 сентября бельгийцы сыграют против сборной Израиля, а тремя днями позднее встретятся с соперниками из Франции. Вскоре после этого – уже 14 сентября – де Брёйне в составе «Манчестер Сити» предстоит выступить против «Брентфорда» в Премьер-лиге.

«Календарь настолько напряжённый, что моменты отдыха становятся редкими. Люди говорят, что мы получаем много денег и хорошо живём – это правда, но болельщики также хотят, чтобы мы выкладывались на 100% в каждом матче, а при такой интенсивности это очень трудно. У нас попросту нет времени на полноценное восстановление», – заявил в беседе с RTL Sports 33-летний футболист.

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