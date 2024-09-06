Де Брёйне: «Я думал об уходе из сборной Бельгии»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне признался, что задумывался о завершении международной карьеры.

33-летний футболист не помог бельгийцам преуспеть на Евро-2024 – команда уступила Франции на стадии 1/8 финала. После окончания турнира звёздный хавбек рассматривал возможность ухода из сборной, но решил остаться.

«Я думал об уходе, но сейчас я чувствую себя хорошо. Если я хочу сыграть на чемпионате мира и как следует к нему подготовиться, я не могу уйти на год, а затем вернуться. Это было бы несправедливо по отношению к товарищам по команде», – заявил в интервью RTL Sports де Брёйне.