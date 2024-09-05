Игрок «Манчестер Сити» возглавляет рейтинг лучших новичков команд Премьер-лиги

Вингер «Манчестер Сити» Савио успешно проявил себя в первых матчах после переезда в Англию.

20-летний игрок, купленный у «Труа» за 25 млн евро, лидирует в рейтинге WhoScored среди новичков команд Премьер-лиги по средней оценке. Бразилец отметился двумя ассистами в двух матчах – известный статистический портал оценил его выступление в 7,36 баллов. Второе место занимает Амаду Онана (7,16), за которого «Астон Вилла» заплатила «Эвертону» почти 60 млн евро. Третий – новичок «Саутгемптона» Юкинари Сугавара (7,06), приобретённый у нидерландского АЗ за 7 млн евро.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу АПЛ с девятью набранными очками после трёх туров.