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Эвра: «9 лет в «Манчестер Юнайтед» – отпуск по сравнению с тем, что было в «Ювентусе»

05 Сентября 2024 • 22:26 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
14.09 14:30

Известный французский экс-футболист Патрис Эвра сравнил нагрузки на тренировках в «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусе».

Экс-защитник выступал за «красных дьяволов» с 2006 по 2014 год, где работал под руководством сэра Алекса Фергюсона и Дэвида Мойеса, после чего пересёкся в «Ювентусе» с Массимилиано Аллегри.

«Честно говоря, девять лет, проведённые в «Манчестер Юнайтед», показались мне отпуском, когда я оказался в «Ювентусе». Интенсивность работы на тренировках [в «Ювентусе»] – это просто нечто. Я никогда в жизни не испытывал ничего подобного раньше», – рассказал в интервью The Overlap Эвра, игравший за «бьянконери» до января 2017 года.

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САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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