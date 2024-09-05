Эвра: «9 лет в «Манчестер Юнайтед» – отпуск по сравнению с тем, что было в «Ювентусе»

Известный французский экс-футболист Патрис Эвра сравнил нагрузки на тренировках в «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусе».

Экс-защитник выступал за «красных дьяволов» с 2006 по 2014 год, где работал под руководством сэра Алекса Фергюсона и Дэвида Мойеса, после чего пересёкся в «Ювентусе» с Массимилиано Аллегри.

«Честно говоря, девять лет, проведённые в «Манчестер Юнайтед», показались мне отпуском, когда я оказался в «Ювентусе». Интенсивность работы на тренировках [в «Ювентусе»] – это просто нечто. Я никогда в жизни не испытывал ничего подобного раньше», – рассказал в интервью The Overlap Эвра, игравший за «бьянконери» до января 2017 года.