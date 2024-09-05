Кукурелья прокомментировал скандальную песню о Холанне

Защитник сборной Испании и «Челси» Марк Кукурелья ответил на вопрос о своей песне, наделавшей немало шума.

Во время празднования победы «красной фурии» на Евро-2024 Кукурелья упомянул Эрлинга Холанна в своей песне: «Трепещи, Холанн, идёт Кукурелья». В недавнем матче «Челси» против «Манчестер Сити» (0:2) норвежец вспомнил о том инциденте, назвав испанца «смешным»: «В прошлом сезоне он просил у меня футболку, а летом исполнил эту песню».

«Думаю, если о тебе поют такую песню, то это лишь показывает, что ты являешься топ-игроком. Никто не стал бы петь о неизвестном футболисте. Все остались довольны: Холанн забил [в матче «Челси» – «Манчестер Сити»], а я по-прежнему рад победе своей сборной на Евро», – цитирует City Xtra Кукурелью.