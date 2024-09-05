Гвардиол: «Гвардиола — гений»

Защитник «Манчестер Сити» Йошко Гвардиол поделился комментарием о главном тренере команды Хосепе Гвардиоле.

«Он гений, живет ради спорта. Была история, когда мы всю неделю готовили план на игру, но он пришел и изменил всю систему. Ему это нравится», — приводит слова Гвардиола City Xtra.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» провел три матча, в которых одержал три победы. После таких результатов «горожане» находятся на вершине турнирной таблицы, набрав девять очков.

В четвертом туре АПЛ подопечные Гвардиолы примут дома «Брентфорд». Встреча состоится 14 сентября, начало — в 17:00 по московскому времени.