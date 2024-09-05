Каземиро готов уйти из «Манчестер Юнайтед» при одном условии

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро сталкивается с критикой, которая резко усилилась после неудачного матча против «Ливерпуля» (поражение 0:3). Бразилец допустил несколько ошибок и был заменён уже в перерыве.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на ESPN, Каземиро рассмотрит возможность ухода из «Манчестер Юнайтед» только при одном условии – если до игрока донесут, что у него нет будущего в клубе.

Действующий контракт 32-летнего Каземиро с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до завершения сезона 2025/2026. За «красных дьяволов» Каземиро играет с сезона 2022/2023.