«Ливерпуль» не переживает из-за ситуации Салаха

Будущее нападающего Мохамеда Салаха остаётся неопределённым, ведь действующий контракт форварда с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Алекса Крука, мерсисайдский клуб спокойно относится к ситуации Салаха. Переговорный процесс с представителями 32-летнего египтянина начнётся в ближайшее время.

Отмечается, что Салах хочет провести в «Ливерпуле» больше времени, чем до следующего лета.

Всего за «Ливерпуль» Мохамед Салах провёл 352 офицальных матча, в которых забил 214 голов и отдал 92 голевых паса на партнёров.