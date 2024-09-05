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«Ливерпуль» не переживает из-за ситуации Салаха

05 Сентября 2024 • 18:46 Комментировать

Будущее нападающего Мохамеда Салаха остаётся неопределённым, ведь действующий контракт форварда с «Ливерпулем» рассчитан до середины 2025 года. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Алекса Крука, мерсисайдский клуб спокойно относится к ситуации Салаха. Переговорный процесс с представителями 32-летнего египтянина начнётся в ближайшее время.

Отмечается, что Салах хочет провести в «Ливерпуле» больше времени, чем до следующего лета.

Всего за «Ливерпуль» Мохамед Салах провёл 352 офицальных матча, в которых забил 214 голов и отдал 92 голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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