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Роналду выбрал топ-новичка для «Аль-Насра» - это игрок «Манчестер Сити»

05 Сентября 2024 • 16:33 Комментировать

Поговаривают, что звёздный Криштиану Роналду принимает активное участие в трансферной работе «Аль-Насра». Если верить информации CBS Sport, то португальский форвард настаивает на подписании полузащитника Матео Ковачича из «Манчестер Сити». Сделка может состояться в зимнее трансферное окно.

По данным источника, «Аль-Наср» готов предложить 30-летнему Ковачичу заработную плату примерно в 1 миллион фунтов в неделю.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Матео Ковачича в 30 миллионов евро. Контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
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