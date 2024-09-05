Каземиро останется в «МЮ» как минимум до 25-го года, несмотря на слухи

Бразильский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро останется в команде по крайней мере до 2025 года, хотя слухи связывали игрока с переходом в турецкий «Галатасарай». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Игровая форма бразильца продолжает вызывать вопросы. В матче против «Ливерпуля» в прошлое воскресенье Каземиро совершил ошибку, обернувшуюся голом в ворота манкунианцев. Однако после матча главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выразил веру в бразильца.

«Он вернется, он победитель... я ему доверяю», — сказал тен Хаг.

Впрочем, это доверие не помешало руководству клуба приобрести на ту же позицию в опорную зону уругвайца Мануэля Угарте, который, вероятно, будет бороться с Каземиро за место в основе. Напомним, что контракт бразильца действует до 2026 года.