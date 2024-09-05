«Реал» уже думает о следующем трансферном лете. Более того, если верить информации портала TodoFichajes, мадридский суперклуб уже договорился о трансфере звёздного игрока. В стан «сливочных» перейдёт звёздный защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд.

Отмечается, что Трент решил перейти в «Реал» несколько недель назад. Портал Transfermarkt оценивает 25-летнего англичанина в 70 миллионов евро, но следующим летом подписать его можно будет бесплатно как свободного агента.

В «Реале» Трент Александер-Арнольд станет долгосрочной заменой для Дани Карвахаля на правом фланге обороны.