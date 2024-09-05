Энди Коул: «Челси» подписывает любого игрока, у которого есть пульс»

Известный в прошлом футболист Энди Коул высказался о трансферной политике «Челси». По словам бывшего игрока «Манчестер Юнайтед», лондонский клуб не особенно переборчив, когда речь идёт о подписании новичков.

«Я даже не хочу говорить о «Челси». Они подписывают любого игрока, у которого есть пульс», - сказал Коул Betfred.

Ранее «Челси» занял первое место в рейтинге клубов, которые потратили больше всего денег на формирование текущего состава. «Пенсионеры» потратили более 1,2 миллиарда евро.

На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.