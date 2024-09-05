Лопетеги: «Манчестер Сити» – лучшая команда в истории»

Главный тренер лондонского «Вест Хэма» Хулен Лопетеги выразил мнение, что нынешний «Манчестер Сити» является лучшей командой за всю историю футбола. Напомним, «горожане» выиграл 4 последних розыгрыша Английской премьер-лиги.

«Эрлинг Холанн – лучший нападающий в мире, это отличный игрок. «Манчестер Сити» – это лучшая команда в истории футбола», – цитирует испанского специалиста ESPN.

Напомним, Холанн в первых трёх матчах нового розыгрыша Английской премьер-лиги отметился семью забитыми голами. Норвежец дважды оформил хет-трик: сперва против «Ипсвича», а затем против «Вест Хэма», которым руководит Лопетеги.