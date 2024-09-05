Руслан Литвинов назвал лучшего игрока планеты — это не Месси

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов считает, что испанский хавбек «Манчестер Сити» Родри Эрнандес должен получить «Золотой мяч».

По мнению Литвинова, у Родри запредельный уровень работы как с мячом, так и без мяча. На данный момент Родри является лучшим футболистом планеты, именно так считает россиянин.

— Думаю, что он и получит «Золотой мяч». Проблема в том, что в основном его дают атакующим игрокам. Однако его вклад в победу на Евро‑2024 и в игру «Манчестер Сити» все должны трезво оценить, — приводит слова Литвинова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 28-летний Родри на поле пока не выходил.