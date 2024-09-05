Слот, Артета и Гвардиола — в числе претендентов на звание лучшего тренера АПЛ в августе

Пресс-служба Английской премьер-лиги представила кандидатов на звание лучшего тренера по итогам августа. В список попали четыре специалиста.

Сообщается, что в голосовании примут участие Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Микель Артета («Арсенал»), Арне Слот («Ливерпуль») и Фабиан Хюрцелер («Брайтон»).

После трех сыгранных туров на вершине турнирной таблицы АПЛ находится «Манчестер Сити», в копилке которого девять очков. Столько же баллов у «Ливерпуля», а у «Брайтона» и «Арсенала» на два очка меньше.

Четвертый тур чемпионата Англии пройдет с 14 по 15 сентября. В матче открытия тура «Саутгемптон» примет у себя дома «Манчестер Юнайтед».