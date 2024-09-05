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Марсьяль может продолжить карьеру в Бразилии – агент

05 Сентября 2024 • 13:43 Комментировать
Фламенго
...
Байя
12.09 23:00
Бразильский «Фламенго» начал переговоры с французском нападающим Антони Марсьялем, сообщает портал GetFootball со ссылкой на футбольного агента Фабрицио Романо.
 
Отмечается, что бразильский клуб находится в поиске нападающего после того, на долгий срок из-за травмы выбыл 27-летний игрок основного состава Педро.
 
Последним клубом Марсьяля был «Манчестер Юнайтед», из которого футболист ушел в статусе свободного агента после истечения срока контракта.
 
Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий может вернуться в чемпионат Франции, предметный интерес к нему проявляли «Лион», «Марсель», а также «Лилль».
 

 

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