Марсьяль может продолжить карьеру в Бразилии – агент

Отмечается, что бразильский клуб находится в поиске нападающего после того, на долгий срок из-за травмы выбыл 27-летний игрок основного состава Педро.

Последним клубом Марсьяля был «Манчестер Юнайтед», из которого футболист ушел в статусе свободного агента после истечения срока контракта.

Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий может вернуться в чемпионат Франции, предметный интерес к нему проявляли «Лион», «Марсель», а также «Лилль».

Бразильский «Фламенго» начал переговоры с французском нападающим Антони Марсьялем, сообщает портал GetFootball со ссылкой на футбольного агента Фабрицио Романо.