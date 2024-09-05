Терри отреагировал на трансфер 16-летнего таланта из «Челси» в «Ливерпуль»

Легенда лондонского «Челси» Джон Терри высказался о переходе вингера Рио Нгумохи в «Ливерпуль».

Стоит сказать, что Нгумоха считается одним из главных талантов в Англии.

— Этот мальчик будет топовым игроком, — приводит слова Терри журналист Фабрицио Романо.

16-летний Нгумоха пока не успел дебютировать на взрослом уровне, но уже отлично зарекомендовал себя игрой в академии «Челси».

На данный момент «Ливерпуль» занимает второе место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В копилке команды Арне Слота девять набранных очков.

В ближайшем туре мерсисайдцы примут на своем поле «Ноттингем Форест».