Молодой полузащитник «Ньюкасла» Уайт подписал с командой новый контракт

Полузащитник «Ньюкасла» Джо Уайт продлил контракт с клубом. При этом ближайший сезон футболист проведет в аренде.

Молодой футболист (21 год) пока путешествует по арендам, но в будущем на Уайта всё-таки рассчитывают. Неслучайно с ним был продлен контракт, и новое соглашение истекает только летом 2027 года. О новом контракте сообщил сам Джо у себя в социальных сетях.

В прошлом году он выступал во Второй лиге за «Крю», но концовку сезона провел в родной команде. С «Бормутом» ему хватило минуты, чтобы помочь «Ньюкаслу» забить гол и вырвать ничью. Тогда главный тренер Эдди Хау подчеркнул, что благодаря аренде футболист смог серьезно вырасти.

Этот сезон он проведет также во Второй лиге. Теперь игроку предстоит выступать в составе «МК Донс».