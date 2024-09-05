Салах поскорее хочет продлить контракт с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах хочет продлить свой действующий контракт, который истекает в конце нынешнего сезона. По информации от Liverpool Echo, египтянин отчаянно намерен поскорее закрыть вопрос с новым контрактом.

Салаху нравится выступать под руководством нового тренера Арне Слота, с которым «Ливерпуль» одержал максимум побед в первых трёх турах Английской премьер-лиги. В этих матчах Мохамед отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Салах выступает за «Ливерпуль» с лета 2017 года и с тех пор выиграл с мерсисайдским клубом все возможные трофеи.