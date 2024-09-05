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Фюллькруг прокомментировал назначение Киммиха новым капитаном сборной Германии

05 Сентября 2024 • 12:34 Комментировать
Фулхэм
...
Вест Хэм
14.09 17:00

Нападающий сборной Германии Никлас Фюллькруг прокомментировал новость о назначении полузащитника Йозуа Киммиха новым капитаном команды. Напомним, прежний капитан «бундестима» Илкай Гюндоган после Евро-2024 объявил о завершении карьеры в сборной.

«Йозуа – настоящий капитан. Он подаёт пример остальным. Я всегда рад, когда он в моей команде на тренировках, потому что с ним шансы на победу выше. Я рад, что после Евро Киммиха наконец-то стали воспринимать в Германии таким, какой он есть на самом деле. На него часто смотрели по-другому. Йозуа – очень состоявшийся игрок и действительно замечательный человек», – цитирует Фюллькруга журналист Керри Хау.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Вест Хэм Йозуа Киммих Никлас Фюллькруг ещё теги

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