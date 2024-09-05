Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мадуэке: «Мареска – идеальный тренер для вингера»

05 Сентября 2024 • 10:58 Комментировать
Борнмут
...
Челси
14.09 22:00

Вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке высказался о работе под руководством Энцо Марески. Напомним, англичанин в первых трёх турах Премьер-лиги сумел отметиться тремя голами. Во втором туре Нони оформил хет-трик в ворота «Вулверхэмптона» на выезде.

«Мареска – идеальный тренер для вингера. Он хочет, чтобы я располагался максимально широко и атаковал оборону соперника. Энцо отличный тактик, его знания упрощают нашу игру», – цитирует Мадуэке журналист Саймон Филлипс.

Мадуэке выступает за «Челси» с января 2023 года, когда перебрался из ПСВ Эйндховен за сумму компенсации в районе 38 миллионов евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска Нони Мадуэке ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Сентября
06:16
«Ливерпуль» переманил звезду молодёжной академии «Челси»
04 Сентября
05:46
Пети: «Узнав о переходе Санчо в «Челси», я подумал: «Разве для него остался свободный номер?» 2
05:13
Будущий новичок «Челси» Эстевао: «Для меня футбол – это развлечение»
00:52
Мадуэке: «Я стал играть гораздо стабильнее»
03 Сентября
23:18
«Челси» не отказался от кандидатуры Осимхена
22:14
Стало известно, когда Рис Джеймс сможет снова сыграть за «Челси» 1
21:35
Моуринью хочет видеть в «Фенербахче» игрока «Челси»
20:44
«Челси» готов отпустить Чилуэлла в Турцию
16:00
«Мне нравится стиль Марески» — Санчо
11:38
Казадеи и Чуквуэмека останутся в «Челси»
02:01
В «Манчестер Юнайтед» объяснили уход Санчо в «Челси»
01:34
Лэмпард согласился с Мареской: «Челси» действительно уже не тот, что раньше» 4
00:15
«Аль-Наср» купил вингера «Челси» за 23 млн евро 1
02 Сентября
16:20
Джексон продлил контракт с «Челси» — источник
13:10
Джексон высказался о нереализованном моменте в концовке матча с «Кристал Пэлас»
11:28
Лэмпард – о «Челси»: «Нестабильность неизбежна» 1
06:34
«Челси» отклонил предложение «большого клуба» по своему защитнику
06:01
Санчо прокомментировал пост Мбаппе, посвящённый первым голам за «Реал» в Ла Лиге
04:24
«Челси» не отпустил игрока в «Аль-Наср» за 30 млн евро
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОРНМУТ ЧЕЛСИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева «Спартак» обратился к Черчесову Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Спартак» покупает нового нападающего «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл «Реал» готовит подписание звёздного игрока за 0 евро Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала» «Спартак» договорился с новым легионером Гюндоган эмоционально прокомментировал новость о переходе Осимхена в «Галатасарай»
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» «Реал» давит на сборные в своих интересах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Оуэн: «Роналду может получить приглашение от «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Медведев проиграл Синнеру в 1/4 финала US Open Гол Гусева не помог «Динамо» в матче КХЛ с «Куньлунем» «Авангард» выиграл у «Сибири» на старте сезона КХЛ Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Сентября
10:58 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке: «Мареска – идеальный тренер для вингера»
10:43 · Англия. Премьер-лига
Педри назвал игрока другого клуба, которого хотел бы видеть в «Барселоне»
10:29 · Англия. Премьер-лига
Тренер Испании назвал главное качество Родри
09:17 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» интересуется новичком «Ювентуса»
06:54 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «Сборная Англии может играть в той же манере, что и «Манчестер Сити»
06:23 · Англия. Премьер-лига
Антони принял решение по своему будущему в «Манчестер Юнайтед»
06:16 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» переманил звезду молодёжной академии «Челси» официально
05:39 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «Меня вдохновляет пример Фодена»
02:05 · Англия. Премьер-лига
​Абрахам: «Моим идолом был Анри»
01:21 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч» 1
01:10 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «Нет более благоприятного места для развития, чем «Манчестер Сити»
04 Сентября
23:53 · Англия. Премьер-лига
На Антони снова появился претендент
22:17 · Англия. Премьер-лига
Каземиро принял финальное решение по будущему в «Манчестер Юнайтед» слухи
21:53 · Англия. Премьер-лига
Пять клубов поспорят за звание лучшего в номинации от France Football официально
20:55 · Англия. Премьер-лига
Ширер высказался о Холанне
20:39 · Англия. Премьер-лига
Названы шесть кандидатов на звание лучшего тренера от France Football
20:32 · Англия. Премьер-лига
Фюллькруг: «Моя цель – попасть в Лигу чемпионов»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Фюллькруг назвал отличие АПЛ от Бундеслиги
18:15 · Англия. Премьер-лига
Эрик тен Хаг хотел, чтобы Амрабат продолжил играть за «Манчестер Юнайтед»
17:54 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок топ-5 лиг по числу обводок, он играет в «Вест Хэме»
16:18 · Англия. Премьер-лига
«Это разочаровывает»: Энди Коул недоволен отношением фанатов к Рэшфорду 1
16:07 · Англия. Премьер-лига
Ширер оценил перспективы тен Хага в «Манчестер Юнайтед» после двух поражений
14:24 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Ньюкасла» недоволен физическим состоянием Гордона
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по форварду
13:58 · Англия. Премьер-лига
Субименди высказался после решения не переходить в «Ливерпуль»
Все новости
Рекомендуем