Мадуэке: «Мареска – идеальный тренер для вингера»

Вингер лондонского «Челси» Нони Мадуэке высказался о работе под руководством Энцо Марески. Напомним, англичанин в первых трёх турах Премьер-лиги сумел отметиться тремя голами. Во втором туре Нони оформил хет-трик в ворота «Вулверхэмптона» на выезде.

«Мареска – идеальный тренер для вингера. Он хочет, чтобы я располагался максимально широко и атаковал оборону соперника. Энцо отличный тактик, его знания упрощают нашу игру», – цитирует Мадуэке журналист Саймон Филлипс.

Мадуэке выступает за «Челси» с января 2023 года, когда перебрался из ПСВ Эйндховен за сумму компенсации в районе 38 миллионов евро.