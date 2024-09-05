Педри назвал игрока другого клуба, которого хотел бы видеть в «Барселоне»

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри назвал футболиста, с которым хотел бы выступать в одной команде. Выбор испанца остановился на нападающем «Манчестер Сити» Эрлинге Холанне, который в первых трёх турах нового розыгрыша Английской премьер-лиги забил 7 голов и установил новый рекорд.

«Футболист, с которым я хотел бы играть в одной команде? Эрлинг Холанн», – приводит слова Педри Managing Barca.

Напомним, Холанн стал лучшим бомбардиром каждого из двух последних розыгрышей чемпионата Англии. В 2022 году норвежский нападающий перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии».