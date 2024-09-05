Тренер Испании назвал главное качество Родри

Наставник сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился мнением о полузащитнике «Манчестер Сити» Родри Эрнандесе.
«Родри является одним из лучших полузащитников в мировом футболе. Это идеальный шестой номер. Он умеет хорошо действовать как в атаке, так и в обороне. Также я хотел бы отметить его главную черту – это скромность. Благодаря этому качеству Родри не останавливается в прогрессе», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
Напомним, что Родри в составе сборной Испании стал чемпионом Европы на турнире в Германии. Эрнандес считается одним из фаворитов на «Золотой мяч» в 2024 году.
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