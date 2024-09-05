Тренер Испании назвал главное качество Родри

«Родри является одним из лучших полузащитников в мировом футболе. Это идеальный шестой номер. Он умеет хорошо действовать как в атаке, так и в обороне. Также я хотел бы отметить его главную черту – это скромность. Благодаря этому качеству Родри не останавливается в прогрессе», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.