«Манчестер Юнайтед» интересуется новичком «Ювентуса»

Новичок туринского «Ювентуса» Хуан Кабаль может сменить клубную прописку в следующем году. Согласно информации портала Todofichajes, в подписании 23-летнего колумбийского латераля заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что Кабаль пополнил ряды «старой синьоры» минувшим летом. «Ювентус» приобрел защитника у «Вероны» за 12,8 миллиона евро. Хуан заключил с туринским грандом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии колумбиец провел три матча в составе «старой синьоры», не отметившись голевыми действиями.