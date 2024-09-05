«Ливерпуль» нашёл замену Салаху в «Реале»

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» по завершении текущего сезона. Летом 2025 года у египетского футболиста истекает срок действия контракта с «красными».

Как сообщается на страницах Todofichajes, английский клуб начал подыскивать замену Салаху. «Ливерпуль» интересуется форвардом мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго. Трансферная стоимость игрока оценивается в 110 миллионов евро. Трудовое соглашение нападающего со «сливочными» истекает в конце июня 2028 года.

Ранее в прессе ходили слухи, что Родриго может покинуть «Реал» из-за прихода Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне чемпионата Испании бразилец провел четыре встречи, забил гол и сделал ассист.