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«Ливерпуль» нашёл замену Салаху в «Реале»

05 Сентября 2024 • 09:10 Комментировать (1)

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» по завершении текущего сезона. Летом 2025 года у египетского футболиста истекает срок действия контракта с «красными».

Как сообщается на страницах Todofichajes, английский клуб начал подыскивать замену Салаху. «Ливерпуль» интересуется форвардом мадридского «Реала» и сборной Бразилии Родриго. Трансферная стоимость игрока оценивается в 110 миллионов евро. Трудовое соглашение нападающего со «сливочными» истекает в конце июня 2028 года.

Ранее в прессе ходили слухи, что Родриго может покинуть «Реал» из-за прихода Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне чемпионата Испании бразилец провел четыре встречи, забил гол и сделал ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Родриго Мохамед Салах ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Misha_football
05 Сентября 2024 в 10:09
Родриго не сможет заменить Салаха в полной мере...
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