Бывшие звёзды «Ливерпуля», «МЮ», а также два чемпиона мира – список свободных агентов, которые усилят любой топ-клуб

Трансферное окно в Премьер-лиге, возможно, и закрылось, но клубы всё ещё могут за бесценок приобретать игроков высшего класса.

Этим летом английские клубы высшего дивизиона потратили невероятную сумму в 1,6 млрд евро, а переход Доминика Соланке из «Борнмута» в «Тоттенхэм» за 65 млн евро стал самым крупным приобретением лиги прошедшим летом.

Кейлор Навас

Несмотря на то, что костариканскому вратарю уже 37 лет, он по-прежнему остаётся отличным выбором для любой топ-команды, которая ищет нового основного вратаря или первоклассного запасного игрока.

У него даже есть опыт выступления в Премьер-лиге: вторую половину сезона-2022/23 он провёл в аренде в «Ноттингем Форест».

Серхио Рамос

Ему 38 лет, но этот испанский ветеран остаётся грозным центральным защитником.

Легенда «Реала» провёл сезон-2023/24 в составе своего бывшего клуба «Севильи», где он сыграл 37 матчей во всех турнирах.

Обсуждаются варианты перехода в Саудовскую Аравию и MLS, и клубам Премьер-лиги необходимо действовать быстро, если они хотят заполучить победителя чемпионата мира 2010 года.

Джоэл Матип

33-летний игрок зарекомендовал себя как один из лучших центральных защитников АПЛ за время своего восьмилетнего пребывания в «Ливерпуле».

Матип создал блестящую пару вместе с Вирджилом ван Дейком, помогая «красным» выиграть все внутренние турниры, включая Лигу чемпионов.

Из-за травм в прошлом сезоне он принял участие всего в 14 матчах, но в его высоком классе сомневаться не приходится.

Симон Кьяер

Датчанину уже 35 лет, его пик карьеры пришёлся на чемпионство «Милана» в сезоне-2021/22. В составе национальной команды, в свои лучшие времена Кьяер был лидером, был настоящим полководцем и вёл команду с капитанской повязкой за собой по праву.

Реклама

В прошлом сезоне за «Милан» Симон сыграл 25 матчей во всех турнирах, перестал попадать в важных играх в основной состав. В итоге, летом 2024 года он стал свободным агентом. Вероятно, он ещё попылит на родине, глядя на его форму невозможно сказать, что он может завершить карьеру. Возможно, клубы АПЛ могут присмотреться к нему, мощь Кьяера не будет лишней.

Андре Гомеш

Этим летом «Эвертон» отпустил 31-летнего игрока, положив конец его пребыванию в клубе.

Присоединившись к клубу в 2018 году на правах аренды из «Барселоны», победитель Евро-2016 принял участие в 114 матчах, хотя его время было омрачено многочисленными неудачами.

Адриен Рабио

Невероятно, но 29-летний чемпион мира 2018 года до сих пор не нашёл себе клуб несмотря на то, что он был ключевым игроком стартового состава «Ювентуса» на протяжении пяти лет своего пребывания в Турине.

Он даже вышел в стартовом составе сборной Франции на Евро-2024, где бывшая звезда «ПСЖ» по-прежнему продемонстрировал наилучшую игру.

Этим летом с переходом Рабьо связывали «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», и пока неизвестно, сможет ли он наконец поиграть в АПЛ.

Деле Алли

Когда-то его считали талантом поколения, но травмы и проблемы с психическим здоровьем всячески мешали ему. За два сезона он сыграл лишь 17 матчей.

В прошлом сезоне он не сыграл ни одного матча за «Эвертон», но, как показывают кадры с тренировок, опубликованные 28-летним игроком в июне, Алли ещё является грозной силой.

Виктор Мозес

Бывший игрок «Челси», способный играть на позиции правого атакующего полузащитника или правого защитника, провёл последние четыре сезона в России, в московском «Спартаке».

33-летний игрок, ставший в составе «пенсионеров» победителем Премьер-лиги и Кубка Англии, также за свою карьеру добился впечатляющих результатов в «Ливерпуле», «Интере» и «Вест Хэме».

Иван Перишич

Способный сыграть на любой позиции левого фланга, будь то защита, полузащита или нападение, 35-летний хорват является олицетворением идеального игрока команды.

В сезоне-2022/23 он проявил себя в «Тоттенхэме», но затем его карьера пошла на спад, и ему пришлось вернуться в родную Хорватию, чтобы присоединиться к «Хайдуку» из Сплита.

Обладатель чемпионского титула с «Дортмундом», «Мюнхеном» и «Интером», финалист чемпионата мира 2018 года по-прежнему полон сил для футбола.

Энтони Марсьяль

Марсьяль перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Монако» в 2015 году, и его считали одним из лучших игроков мира.

Однако постоянные травмы не позволили ему раскрыть весь свой потенциал: 28-летний игрок пропустил в общей сложности 108 игр из-за 23 различных травм. Тем не менее он остаётся приемлемым вариантом для потенциальных претендентов, поскольку француз является убийственным завершителем атак у ворот.

Мемфис Депай

Бывший одноклубник Марсьяля на «Олд Траффорд», Депай выступил за «Юнайтед» не лучшим образом, забив всего семь голов в 53 матчах.

Но он изменился, присоединившись к «Лиону» в январе 2017 года, что позволило ему перейти в «Барселону» в 2021 году, а затем присоединиться к «Атлетико Мадрид» в следующем году.