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Рико Льюис: «Сборная Англии может играть в той же манере, что и «Манчестер Сити»

05 Сентября 2024 • 06:54 Комментировать
Ирландия
...
Англия
1 7.00 X 4.15 2 1.50
07.09 19:00

Универсальный защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис хочет видеть футбол Хосепа Гвардиолы в сборной Англии.

Английскую национальную команду нещадно критиковали при Гарете Саутгейте за излишне осторожный и незрелищный стиль игры при звёздном подборе футболистов. Недавно «трёх львов» возглавил Ли Карсли, прежде работавший с молодёжным составом. По мнению Льюиса, сборная Англии готова перестроиться на «футбол Гвардиолы».

«Конечно, я предвзят, ведь я играю в «Манчестер Сити», но наш подход – лучший. Сборная Англии определённо может демонстрировать нечто подобное, учитывая качество игроков. Нельзя сказать, что это гарантия побед, но «Манчестер Сити» четыре раза подряд выиграл Премьер-лигу, так что, думаю, это хороший способ», – цитирует журналист Джейсон Бёрт 19-летнего футболиста «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
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