Антони принял решение по своему будущему в «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони не планирует переходить в другой клуб, несмотря на слухи.

Бразилец не может найти себя в Англии и зачастую не только подвергается критике, но и становится жертвой насмешек. Согласно появившейся недавно информации, возможность перезапустить карьеру 24-летнему игроку мог предоставить турецкий «Фенербахче» с Жозе Моуринью во главе, однако самого Антони, похоже, этот вариант не интересует. По сведениям The United Stand, сделка не состоится из-за нежелания футболиста покидать ряды «красных дьяволов» – он надеется проявить себя в текущем сезоне.

Антони принял участие лишь в одном матче команды Эрика тен Хага в нынешней кампании. Нидерландский тренер выпустил своего давнего знакомого на замену на последних минутах поединка с «Брайтоном».