Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Антони принял решение по своему будущему в «Манчестер Юнайтед»

05 Сентября 2024 • 06:23 Комментировать
Саутгемптон
...
Манчестер Юнайтед
14.09 14:30

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони не планирует переходить в другой клуб, несмотря на слухи.

Бразилец не может найти себя в Англии и зачастую не только подвергается критике, но и становится жертвой насмешек. Согласно появившейся недавно информации, возможность перезапустить карьеру 24-летнему игроку мог предоставить турецкий «Фенербахче» с Жозе Моуринью во главе, однако самого Антони, похоже, этот вариант не интересует. По сведениям The United Stand, сделка не состоится из-за нежелания футболиста покидать ряды «красных дьяволов» – он надеется проявить себя в текущем сезоне.

Антони принял участие лишь в одном матче команды Эрика тен Хага в нынешней кампании. Нидерландский тренер выпустил своего давнего знакомого на замену на последних минутах поединка с «Брайтоном».

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 2
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Манчестер Юнайтед Антони трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 05 Сентября
06:23
Антони принял решение по своему будущему в «Манчестер Юнайтед»
04 Сентября
22:17
Каземиро принял финальное решение по будущему в «Манчестер Юнайтед»
07:08
Новичок «Манчестер Юнайтед» Угарте: «Считаю себя разносторонним игроком»
06:48
Угарте объяснил, почему перешёл в «Манчестер Юнайтед»
03 Сентября
22:34
Агент Эриксена рассказал, какие предложения были у игрока летом
22:05
Известна позиция «Манчестер Юнайтед» по тен Хагу
21:55
«Манчестер Юнайтед» хочет избавиться от Каземиро 8
20:34
«Бетис» хотел подписать Эриксена
17:43
Ди Мария назвал ван Галя худшим тренером в своей карьере
05:45
Беррада: «Мы довольны решением продлить контракт тен Хага» 1
05:08
Саутгейт снова стал главным кандидатом на замену тен Хагу
02:46
Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» оценил трансферную кампанию клуба 1
02:01
В «Манчестер Юнайтед» объяснили уход Санчо в «Челси»
00:58
Беррада: «Мы хотим, чтобы «Манчестер Юнайтед» регулярно боролся за победу в АПЛ и Лиге чемпионов» 1
02 Сентября
18:20
Эриксен не перейдёт в «Аякс»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
САУТГЕМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Новый конфликт в «Зените»: Семак недоволен поведением Медведева «Спартак» обратился к Черчесову Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Реал» снова отклонил трансферную просьбу Анчелотти Актюркоглу выбрал между «Спартаком» и «Галатасараем» «Спартак» покупает нового нападающего Де Брёйне назвал лучшего форварда, с которым играл «Реал» готовит подписание звёздного игрока за 0 евро Мбаппе назвал основного пенальтиста «Реала» Дзюба прокомментировал переход Соболева в «Зенит»
Стали известны итоги жеребьёвки Лиги чемпионов УЕФА «Реал» давит на сборные в своих интересах «Барселона» забила 7 мячей «Вальядолиду» Дубль Мбаппе принёс «Реалу» победу над «Бетисом» Назван фаворит на «Золотой мяч»: Мбаппе – седьмой, Месси – шестнадцатый «Реал» повторно потерял очки на островах Слот не отпускает Гвардиолу: «Ливерпуль» поиздевался над «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» Криштиану Роналду назвал самого популярного человека в мире Сын Бекхэма ушёл из футбола в 22 года – он выбрал сферу моды В «Зените» произошёл первый конфликт из-за Соболева
Спортивные новости
Гол Гусева не помог «Динамо» в матче КХЛ с «Куньлунем» «Авангард» выиграл у «Сибири» на старте сезона КХЛ Чесноков поделился ожиданиями от матча 1/4 финала US Open между Медведевым и Синнером Соболенко уверенно обыграла китаянку Циньвэнь и вышла в полуфинал US Open «Локомотив» обыграл «Металлург» в матче на Кубок Открытия КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 05 Сентября
06:54 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «Сборная Англии может играть в той же манере, что и «Манчестер Сити»
06:23 · Англия. Премьер-лига
Антони принял решение по своему будущему в «Манчестер Юнайтед»
06:16 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» переманил звезду молодёжной академии «Челси» официально
05:39 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «Меня вдохновляет пример Фодена»
02:05 · Англия. Премьер-лига
​Абрахам: «Моим идолом был Анри»
01:21 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Испании де ла Фуэнте рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»
01:10 · Англия. Премьер-лига
Рико Льюис: «Нет более благоприятного места для развития, чем «Манчестер Сити»
04 Сентября
23:53 · Англия. Премьер-лига
На Антони снова появился претендент
22:17 · Англия. Премьер-лига
Каземиро принял финальное решение по будущему в «Манчестер Юнайтед» слухи
21:53 · Англия. Премьер-лига
Пять клубов поспорят за звание лучшего в номинации от France Football официально
20:55 · Англия. Премьер-лига
Ширер высказался о Холанне
20:39 · Англия. Премьер-лига
Названы шесть кандидатов на звание лучшего тренера от France Football
20:32 · Англия. Премьер-лига
Фюллькруг: «Моя цель – попасть в Лигу чемпионов»
19:09 · Англия. Премьер-лига
Фюллькруг назвал отличие АПЛ от Бундеслиги
18:15 · Англия. Премьер-лига
Эрик тен Хаг хотел, чтобы Амрабат продолжил играть за «Манчестер Юнайтед»
17:54 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок топ-5 лиг по числу обводок, он играет в «Вест Хэме»
16:18 · Англия. Премьер-лига
«Это разочаровывает»: Энди Коул недоволен отношением фанатов к Рэшфорду 1
16:07 · Англия. Премьер-лига
Ширер оценил перспективы тен Хага в «Манчестер Юнайтед» после двух поражений
14:24 · Англия. Премьер-лига
Наставник «Ньюкасла» недоволен физическим состоянием Гордона
14:10 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» принял решение по форварду
13:58 · Англия. Премьер-лига
Субименди высказался после решения не переходить в «Ливерпуль»
13:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» принял решение по Родри 1 слухи
11:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола нашёл усиление для «Манчестер Сити»
11:06 · Англия. Премьер-лига
У Родри следующим летом будет только два варианта по будущему 1
10:18 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» избежал снятия очков в АПЛ 2
Все новости
Рекомендуем