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«Ливерпуль» переманил звезду молодёжной академии «Челси» официально

05 Сентября 2024 • 06:16 Комментировать
Ливерпуль
...
Ноттингем Форест
14.09 17:00

16-летний Рио Нгумоха сменил лондонский «Челси» на «Ливерпуль».

«Красные» официально объявили о подписании вингера, считающегося в Англии восходящей звездой. Игрок пока не успел дебютировать во взрослом футболе, но заслужил репутацию юного дарования благодаря своим выступлениям в молодёжной академии «Челси», а также за сборную Англии в возрастной категории до 16 лет.

Рио Нгумоха отметил 16-летие в июле текущего года. Из-за своего происхождения он также может представлять сборную Нигерии.

«Ливерпуль» делит с «Манчестер Сити» первую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после трёх туров – обе команды выиграли все свои матчи. «Челси» располагается на 11-й строчке с четырьмя набранными очками.

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