Рико Льюис: «Меня вдохновляет пример Фодена»

Правый защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис надеется повторить путь Фила Фодена.

24-летний атакующий полузащитник проделал путь от игрока молодёжной академии «горожан» до одного из лидеров первой команды. Льюис надеется стать ещё одним местным воспитанником со статусом мировой звезды.

«Фил Фоден уже прошёл этот путь до меня, – высказывается 19-летний крайний защитник, вызванный в сборную Англии на сентябрьские матчи Лиги наций. – Видя, что он делает, я обретаю душевное спокойствие. Он доминирует практически в каждой игре», – передаёт журналист Джейсон Бёрт слова Рико Льюиса, уже сыгравшего 54 матча за основной состав «Манчестер Сити».