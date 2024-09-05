​Абрахам: «Моим идолом был Анри»

Английский нападающий Тэмми Абрахам перебрался в итальянский «Милан» после выступлений в «Роме». Журналисты спросили Абрахама о том, кто был его кумиром в детстве:

- Я любил матчи «Арсенала» и Тьерри Анри был для меня настоящим источником вдохновения. Именно из-за него я стал нападающим, я пытался копировать его финты. Но мне посчастливилось видеть и таких нападающих, как Роналдо, как Дидье Дрогба, - цитирует слова Тэмми pianetamilan.it.

Пока что у «Милана» всего лишь два очка после трёх туров итальянского чемпионата Серии А, в следующем своём матче клуб сыграет с «Венецией».