Тренер сборной Испании де ла Фуэнте рассказал, кому вручил бы «Золотой мяч»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте выделил двух игроков, которые заслуживают получить «Золотой мяч».

Место в числе 30 номинантов нашлось для шести представителей «красной фурии», однако у рулевого чемпионов Европы есть два своих фаворита: «Золотой мяч» должен достаться Карвахалю или Родри», – приводят испанские СМИ слова де ла Фуэнте.

Даниэль Карвахаль не только стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании, но и помог мадридскому «Реалу» выиграть Лигу чемпионов.

Родри, представляющий «Манчестер Сити», был признан лучшим игроком триумфального для испанцев чемпионата Европы.