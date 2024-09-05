Рико Льюис: «Нет более благоприятного места для развития, чем «Манчестер Сити»

Правый защитник «Манчестер Сити» Рико Льюис признался, что не задумывался о переходе в другой клуб.

19-летний футболист, учитывая его талант, мог регулярно выходить на поле во многих других командах, однако предпочёл набираться опыта в составе «горожан».

«Я никогда не думал об уходе в аренду. Я работаю с лучшими игроками в мире и лучшим тренером изо дня в день – в такой среде практически невозможно не научиться чему-то новому.

Очевидно, что важно постоянно играть, и именно на это обращают внимание люди, но я не думаю, что есть более благоприятное место для развития, чем «Манчестер Сити», – приводит журналист Джейсон Бёрт слова Льюиса.