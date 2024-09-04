На Антони снова появился претендент

Вингер «Манчестер Юнайтед» Антони может сменить клуб в ближайшее время.

Бразилец попал в сферу интересов «Фенербахче». По информации fotoMac, на который ссылается Goal, турецкий клуб готов арендовать 24-летнего футболиста до конца сезона. В подписании Антони, если верить слухам, заинтересован лично рулевой стамбульского коллектива Жозе Моуринью. Трансферное окно в Турции закроется только 13 сентября.

Летом 2022 года «Манчестер Юнайтед» купил Антони у амстердамского «Аякса» за 95 млн евро. Нынешняя стоимость игрока оценивается экспертами портала Transfermarkt гораздо ниже – в 25 млн евро.